مرگ ۶ نفر در کردستان بر اثر گاز مونواکسید کربن
در سال جاری تاکنون ۳۴ نفردر استان بر اثر گاز مونواکسید کربن مسموم و ۶ نفر جانشان را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: آذرماه امسال گاز مونوکسیدکربن ۳۴ شهروند کردستانی را مسموم کرد، ۶ نفر جان باختند و ۳۰ نفر با تلاش اورژانس از مرگ نجات یافتند
استان کردستان به دلیل اقلیم سردسیر، استفاده گسترده از وسایل گرمایشی گازسوز و بافت فرسوده بخشی از منازل، همواره در معرض خطر مسمومیت با CO قرار دارد؛ خطری تکرارشونده که اغلب پس از وقوع فاجعه، مورد توجه قرار میگیرد.
با وجود هشدارهای سالانه، آمارها نشان میدهد که فرهنگ ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی هنوز به نقطه اطمینان نرسیده و نظارتهای فنی و آموزشی نیز متناسب با سطح خطر نیست.
تازهترین آمار اورژانس کردستان، زنگ خطری جدی برای خانوادهها و متولیان سلامت عمومی است؛ آماری که میتوانست به مراتب تلختر باشد، اگر دخالت بهموقع نیروهای امدادی نبود.
کارشناسان تأکید میکنند: نصب صحیح دودکش، استفاده از وسایل استاندارد، تهویه مناسب، سرویس سالانه بخاریها و نصب سنسور مونوکسیدکربن، سادهترین و مؤثرترین راههای پیشگیری از مرگ خاموش است؛ راههایی که هزینه آن بهمراتب کمتر از هزینه جان انسانهاست.
آمار ۳۴ مسمومیت و ۶ فوتی در کمتر از یک ماه، زنگ خطری جدی برای استان کردستان است؛ خطری که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا آمارهای تلختری بهجا خواهد گذاشت