به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب کرمان از برگزاری جلسه تخصصی بهمنظور رفع موانع ثبتی و حل مشکلات موجود در برخی پلاکها، بهویژه اراضی مصادرهای در شهرستان کرمان خبر داد.
مهدی بخشی در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: جلسه رفع موانع ثبتی و بررسی مشکلات موجود در تعدادی از پلاکها، بهخصوص اراضی مصادرهای شهرستان کرمان، با هدف تسریع در تعیین تکلیف حقوقی و ثبتی این املاک برگزار شد.
وی تأکید کرد: برگزاری اینگونه جلسات مشترک، نقش مؤثری در هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، رفع موانع اداری و حقوقی و صیانت از حقوق بیتالمال دارد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان با رویکرد حل مسئله، پیگیری مستمر و همکاری بینبخشی، در مسیر ساماندهی و شفافسازی وضعیت اراضی و املاک دارای ابهام ثبتی، گام برمیدارد.
شایان ذکر است این نشست به میزبانی دادسرای مرکز استان و با حضور دادستان کرمان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک کرمان، رئیس دادگاه انقلاب شهرستان کرمان، معاون دادستان و دبیر هیئت اجرایی اموال مصادرهای برگزار شد و ابعاد مختلف تعدادی از پروندههای مطروحه مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است اراضی مصادرهای یعنی زمینها یا املاکی که به حکم قانون یا رأی دادگاه از مالک قبلی گرفته شده و به تملک دولت یا نهادهای عمومی درآمده است.