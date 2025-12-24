به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل روابط تعزیرات حکومتی لرستان گفت: پرونده خرید و فروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۶۳ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شد.



قهرمان شاهی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام فروش خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و بر اساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش کالا محکوم کرد.



شاهی گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم آباد پیرامون خرید و فروش روغن جامد خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.