شبکه آموزش سیما با طرح موضوع درمان توده‌های بدنی بدون جراحی در برنامه «دکتر سلام» و شبکه پیشران فراتر با پخش فصل پنجم سریال «نون خ» با کیفیت ۴ K-HDR، میزبان مخاطبان خود خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «دکتر سلام» امروز با محور بررسی روش‌های نوین درمان توده‌های بدنی بدون نیاز به جراحی، از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

در این قسمت، دکتر علی یعقوبی جویباری، متخصص رادیوتراپی آنکولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره رویکرد‌های نوین پزشکی، کاربرد‌های رادیوتراپی و مزایای روش‌های غیرجراحی در درمان توده‌های بدنی توضیح می‌دهد.

این برنامه امروز چهارشنبه ساعت ۱۳ با اجرای دکتر طهماسبی روی آنتن شبکه آموزش سیما می‌رود.

پخش فصل پنجم سریال «نون خ»

فصل پنجم سریال پرطرفدار «نون خ» با کیفیت ۴K-HDR، پس از پایان مراحل آماده‌سازی، از شبکه پیشران فراتر پخش خواهد شد.

در ادامه پخش فصل چهارم این مجموعه که با کیفیت ۴K تولید شده بود، آماده‌سازی فصل پنجم نیز به پایان رسیده و این سریال آماده نمایش برای مخاطبان شده است.

سریال «نون خ» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی سیمافیلم، مجموعه‌ای خانوادگی با حال‌وهوای کمدی ـ اجتماعی است که طی سال‌های گذشته با استقبال گسترده مخاطبان همراه بوده است.

فصل پنجم این مجموعه، محصول سال ۱۴۰۳، در ۲۵ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای تولید شده و از شنبه ۶ دی‌ماه به‌عنوان جایگزین سریال «مهیار عیار» روی آنتن شبکه پیشران فراتر می‌رود.

این سریال هر هفته از جمعه تا سه‌شنبه ساعت ۲۲:۰۰ پخش خواهد شد.

زمان‌های تکرار این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۲:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۶:۰۰ در نظر گرفته شده است.

بازپخش آخر هفته سریال نیز به‌ترتیب ساعت ۱۰:۳۰ صبح، ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰ از شبکه پیشران فراتر خواهد بود.