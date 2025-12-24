پخش زنده
بعد از راه اندازی تشکلهای آب بران در دشت بهادران و چاهک، سومین تشکل در دشت هرات راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقهای یزد در نشست امضای توافق نامه همکاری با تشکلهای آب بران که با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان، نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، تشکل آب بران، بهره برداران و خبرگان کشاورزی برگزار شد، گفت: به منظور حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی و تعادل بخشی تراز آبخوان و باتوجه به قانون برنامه هفتم توسعه سومین تشکل آب بران استان یزد در دشت هرات راه اندازی شد.
محجوبی با اشاره به دشواریهای کم آبی و کاهش بی سابقه افت منابع آب استان بیان کرد: تشکلهای آب بران با همکاری کشاورزان و جوامع محلی میتوانند در مدیریت بهتر آب، کنترل برداشتها نقش آفرینی کنند.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای یزد ادامه داد: واگذاری منابع آب زیرزمینی به دست جوامع محلی بهترین راه جلوگیری از کاهش آب سفرههای زیرزمینی است.
وی گفت: هدف از راه اندازی تشکلهای آب بران در استان یزد تلاش در راستای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در راستای کنترل افت آبخوان و جبران تراز منفی آن، استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی و افزایش بهره وری آب، کاهش تصدی گری دولت در برخی موارد به منظور تسریع در روند رسیدگی به درخواستها و نظارت مشترک بر منابع آب و همکاری و تعامل در راستای جلوگیری از تخلفات است.