یک دستگاه هلیشات برای سرعت بخشیدن به عملیاتهای جستوجو و نجات هلال احمر از سوی خیّر لارستانی خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرپرست هلال احمر شهرستان لارستان گفت: در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه، یکی از خیران نیکاندیش با هدف ارتقای توان امدادی و کمک به مدیریت بهتر مأموریتها، یک دستگاه هلیشات را به ارزش ۲ میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر لارستان اهدا کرد.
مجتبی شریف زاده افزود: این اقدام مؤثر، نقش مهمی در ثبت تصاویر هوایی و افزایش دقت در ارزیابی صحنههای امدادی دارد.