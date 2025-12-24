پخش زنده
ساخت بزرگترین دهکده نوین ورزشی شرق کشور در محدوده منطقه ۱۲ مشهد با سرعتی مناسب در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد با اشاره به پیشرفت مناسب مرحله ۱ و ۲ مجموعه ورزشی شهدای شهرداری گفت: عملیات اجرایی ساخت این طرح کلان در منطقه اقدسیه مشهد که به لحاظ زیرساختی، گامی بلند برای توسعه ورزش، استعدادیابی و افزایش نشاط اجتماعی در مشهد محسوب میشود، چندی پیش آغاز شد.
محمدرضا قلندر شریف افزود: در مرحله نخست این طرح، هفت زمین ورزشی روباز ازجمله دو زمین تنیس خاکی، یک زمین چمن مصنوعی فوتبال پیشبینیشده است.
وی اضافه کرد: از آغاز طرح تاکنون عملیات تسطیح زیرسازی در پنج نقطه انجام شده است و سکوی ویژه تماشاگران زمینهای چمن، فوتبال و تنیس هم در مرحله بتن ریزی و آرماتور بندی قراردارند.
شهردارمشهد با اشاره به اجرای عملیات زهکشی زمینها تاکید کرد: این در حالی است که زیرسازی رینگ سلامت مجموعه، جدول گذاری و بتن ریزی مخزن و تاسیسات آن نیز اجرا شده است.
قلندر شریف گفت: در مجموع اکنون عملیات اجرایی مرحله اول دهکده نوین ورزشی شهدای شهرداری مشهد با سرعتی مناسب در حال انجام و دارای پیشرفت مناسبی است.
شهردار مشهد در پایان تصریح کرد: مرحله دوم این طرح کلان شامل مجموعه مدرن ورزشهای آبی، در حال ساخت است و امید میرود شتاب لازم در اجرای این طرح استمرار یابد.
ساخت این مجموعه ورزشی از دیماه ۱۴۰۲ در منطقه ۱۲ آغاز شده است و بزرگترین مجموعه ورزشیاقامتی شهر مشهد خواهد بود.
این مجموعه علاوهبر فضای ورزشی، مجموعه اقامتی را در خود جای میدهد که میتواند زمینه حضور تیمها و گروههای ورزشی در رشتههای مختلف را در شهر مشهد فراهم کند.