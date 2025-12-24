پخش زنده
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، نسبت به الزام مستندسازی املاک فاقد سند مالکیت دولتی دستگاههای اجرایی استان تا آخر سال جاری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل یعثوب نژاد محمد در جلسه بررسی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی اظهار کرد: نظر به تکالیف مقرر شده در ماده ۱۰ آییننامه تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین مفاد آییننامه اجرایی آن، تمامی دستگاههای اجرایی استان که اموال غیرمنقول متعلق به دولت تحت اختیار و بهرهبرداری دارند و فاقد هرگونه اسناد مالکیت دولتی هستند، مکلفاند تا آخر سال جاری، نسبت به مستندسازی آن از طریق سامانه یکپارچه اموال و داراییهای ملّی اقدام کنند.
وی اهمیت این اقدام را برای دستگاههای اجرایی ضروری توصیف و افزود: دستگاههایی که املاک فاقد سند مالکیت دولتی تحت اختیار و بهرهبرداری خود دارند، مستندسازی آنها را با کمک و راهبری همکاران اداره کل اموال و اوراق بهادار استان پیش برده تا مانع از ایجاد مشکلات بعدی شود.
نژاد محمّد در پایان این نشست، مسئولیت عدم رعایت مفاد بخشنامه و مصوبه مورد اشاره را تشریح و گفت: هر گونه سهلانگاری در مستندسازی املاک تحت اختیار مطابق بخشنامه خزانهداری کل کشور، تضییع حقوق دولت بوده و دستگاههایی که نسبت به این مهم کوتاهی کرده باشند، پاسخگو خواهند بود.
گفتنی است که این نشست با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، در جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد.