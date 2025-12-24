پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال جاری و با آغاز به کار ۳۱ واحد تولیدی، در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار تن به ظرفیت فرآوری استان افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی با اشاره به اینکه این واحدهای فرآوری در حوزههای شیلات، زراعی، باغی و دامی بوده است افزود: با ایجاد این میزان ظرفیت در سال جاری در استان مجموع ظرفیت واحدهای فرآوری استان به ۵.۵ میلیون تن رسید.
وی همچنین در مورد افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و نگهداری محصولات کشاوری و باغی نیز اضافه کرد: در سال جاری ظرفیت این واحدها نیز که عمدتا در بخش باغی است با ۱۲ هزار تن افزایش به ۷۰ هزار تن رسیده و از این حیث هم اکنون استان کرمانشاه هیچ مشکلی در این حوزه ندارد.