به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان در ایجاد بستر عدالت اقتصادی وتحقق فضای اقتصادی سالم گفت: از اول دی ماه، تنها اعتبار مالیاتی که مستند به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان باشد، در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول است.

مهران علائی افزود: در صورتی که در مرحله خرید، صورتحساب‌های الکترونیکی مبنا قرار نگیرد، مؤدیان سندی برای بستانکاری از سازمان امور مالیاتی نداشته و موظف به پرداخت تمام مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از فروشنده دریافت کرده‌اند، هستند.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برای مودیان مشمول مشهود می‌شود، ادامه داد: در این زمان، هنگامی که مودیان فرم محاسبه بدهی مالیاتی را در اظهارنامه پیش فرض مالیات برارزش افزوده مشاهده کنند، درصورتی که صورتحساب خودرا به صورت الکترونیکی ثبت نکرده باشند، سامانه مودیان اجازه درج اعتبار مالیاتی مربوط به فصل زمستان ۱۴۰۴ را در فعالیت اقتصادی نمی‌دهد.

علائی از مودیان و فعالان اقتصادی مشمول خواست: صورتحساب‌های الکترونیکی خود را درسامانه مودیان و مدیریت صورتحساب در کارپوشه مربوط ثبت کنند.