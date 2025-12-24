به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،️ جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهر‌های شهرستان قلعه‌گنج با حضور فرماندار، نمایندگان دادگستری و اداره ثبت‌احوال و اعضای هیأت نظارت برگزار شد.

پس از طی فرآیند قانونی انتخاب معتمدین، اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهرستان قلعه‌گنج انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

عادل نیکخواه، مراد امیری اصیل، عبدالله احمدی کهنعلی، محبوبه صادقی، موسی امیری مارز، رسول پایند، عبدالرسول رئیسی‌پور و محمد حیدری چاه‌باغی

مجید احمدی فرماندار شهرستان قلعه‌گنج در این جلسه، بر اجرای دقیق قوانین و مقررات انتخاباتی تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانون‌مند و منظم را فراهم می‌کند.