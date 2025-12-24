به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛در هفته هشتم لیگ برتر والیبال مردان کشور تیم مهرگان نور، از ساعت ۱۶ امروز در سالن امام خمینی میزبان تیم پاس گرگان است.

تیم مهرگان نور در هفته هشتم لیگ برتر والیبال، امروز مقابل پاس گرگان به دنبال پیروزی است.

تیم مهرگان نور با ۲ برد و ۵ باخت و ۷ امتیاز ودر رده ۱۱ جدول ۱۴ تیمی قرار دارد و پاس گرگان هم با ۲ برد و ۵ باخت و ۸ امتیاز در رده ۹ جدول قرار گرفت.