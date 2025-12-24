پخش زنده
امروز: -
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کردستان: آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان با حضور بیش از ۳۸۰۰ داوطلب، همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جمشیدی گفت: آزمونهای ورود به حرفه مهندسان در اجرای مواد ۵، ۱۱ و ۲۱ آئیننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در روزهای ۴ و ۵ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت همزمان در سراسر کشور و در استان کردستان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این آزمونها برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار میشود، اظهار داشت: داوطلبان در رشتههای عمران، معماری، برق، شهرسازی، نقشهبرداری، مکانیک و ترافیک در این آزمون حضور خواهند داشت.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ادارهکل راه و شهرسازی کردستان افزود: در مجموع ۳۸۰۰ نفر در استان کردستان برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۲۹۶۷ نفر مرد و ۸۳۳ نفر زن هستند و در صورت کسب حد نصاب لازم، مجوز ورود به این حرفه را دریافت خواهند کرد.