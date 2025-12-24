به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی و امنیتی استاندار در این جلسه با اشاره به آغاز مرحله عملیاتی انتخابات به بخشداران و فرمانداران گفت: مسئولیت برگزاری قانونی انتخابات با شماست باید با انگیزه و با صلابت انتخابات را برگزار کنیم در این شرایط باید سعه صدر بالایی داشته باشیم وفرمانداران بخشداران باید سعه صدر بالایی داشته باشند .

محمد حمیدی افزود: باید به مردم روحیه و انگیزه دهید تا پرشور در انتخابات شرکت کنند با هیات‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی تعامل داشته باشید، فضای امن و آزاد برای برگزاری انتخابات ایجاد کنید .

حمیدی گفت: اولویت اول شما برگزاری انتخابات و اولویت دوم تلاش برای مشارکت حداکثری مردم می‌باشد و در انتخاب هیات اجرایی و معتمدین باید طوری عمل کنید که اعتماد مردم را افزایش دهید و نگاه‌های قومیتی و جمعیتی باید لحاظ شود.

وی تاکید کرد: از حضور بانوان و جوانان در هیات اجرایی استفاده کنید ،تشویق کنید تا از همه طیف‌ها در انتخابات شرکت کنند.

حمیدی گفت: فرمانداران باید تسلط کامل بر حوزه انتخابیه خود داشته باشند ،با اقتدار و تسلط در اطلاعات مدیریت انتخابات را بر عهده بگیرندهمچنین با هیات‌های نظارت نیز هماهنگی و تعامل داشته باشید.

مدیر کل دفتر امور سیاسی انتخابات استانداری گفت : امروز آخرین مهلت تشکیل هیات اجرایی انتخابات است ،متولی اصلی برگزاری انتخابات وزارت کشور است و همه فرمانداران و بخشداران تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم کنید.

شیرنگی افزود : در راستای مشارکت حداکثری از ظرفیت‌های مادی و معنوی استفاده کنید تا انتخابات پرشوری داشته باشیم ،تلاش‌ها و پیگیری‌های ما سبب اعتماد مردم به ما می‌شود ما مجریان انتخابات،انتخابات سالم و امن وپرشور با مشارکت حداکثری مردم عزیز در استان برگزار خواهیم کردو حضور مردم باعث اقتدار نظام خواهد شد و ما هرچه داریم به برکت خون شهداست.

سالاری فرماندار کلاله گفت ؛انشالله به یاری خداوند انتخابات پرشوری در شهرستان کلاله برگزار خواهد شدانتخابات پیش رو از دو منظر اهمیت دارد اول اینکه نخستین انتخابات بعد از جنگ ۱۲ روزه است و دیگر اینکه نخستین انتخابات در دولت جدید است و مهم است که مردم پرشور و پرتعداد در انتخابات شرکت کنند زیرا پشتوانه و استحکام نظام با حضور مردم در انتخابات رقم می‌خورد ،در شهرستان کلاله هم همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است تا انشاالله انتخابات پرشوری در شهرستان کلاله داشته باشیم.

در این جلسه فرمانداران و بخشداران گزارشی از اقدامات خود در خصوص برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه خود ارائه کردند.