به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی صفاری‌نیا رئیس پارک فناوری پردیس در پاسخ به این سوال که برای افزایش تعداد رویداد‌های بین المللی چه پیشنهاداتی به معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علم داشته‌اید، بیان کرد: سال گذشته مصوبه مقررات ایجاد منطقه بین المللی نوآوری ایران و رویکرد این مصوبه در سطح دولت تصویب شد که اقدامات بین المللی همچون المپیک فناوری، نمایشگاه اینوتکس و ایجاد تالار معاملات فناور کشور را شامل می‌شود.

وی درباره مصوبه مقررات ایجاد منطقه بین المللی نوآوری ایران توضیح داد: مصوبه اول آن در دولت قبل بود و در دولت چهاردهم بار دیگر این مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مواد آن بر اساس نظرات مجلس شورای اسلامی در دولت اصلاح و دوباره تصمیم گیری شد.

رئیس پارک فناوری پردیس به اهداف مصوبه مقررات ایجاد منطقه بین المللی نوآوری ایران اشاره کرد و افزود: از جمله اهداف آن است که در منطقه بین المللی باید بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هسته و شرکت فناور را تحت پوشش قرار دهیم و همچنین هدف گذاری شده حدود ۵۰ هزار نفر در حوزه دانشی تحت پوشش مستقیم قرار گیرند و فعال باشند.

صفاری‌نیا ادامه داد: همچنین باید بتوانیم ۵۰ شرکت خارجی را در این منطقه جذب کنیم و حضور دانشگاه‌های خارجی نیز جزو مصوبات بوده که تقریبا اولی توافقات برای حضور دانشگاه‌ها انجام شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه باید از حضور ایرانیان متخصص خارج کشور به عنوان یک سر پل اصلی استفاده کرده و بالاترین جذب متخصصان ایرانی خارج کشور را داشته باشیم.

رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به وجود محدودیت‌های بین المللی درباره میزان تحقق اهداف مصوبه مقررات ایجاد منطقه بین المللی نوآوری ایران، تصریح کرد: فعالیت در حوزه بین الملل تا حدودی دشوار است و فضای سیاسی در سطح بین الملل نیز پر چالش است، اما نقطه امیدی که وجود دارد این است که بخش‌های علمی و فناوری کمتر تحت تاثیر چالش‌های سیاسی قرار می‌گیرند.

صفاری‌نیا یادآورشد: به عنوان مثال می‌توان به برگزاری آیین اهدای جایزه مصطفی که حدود یک ماه پیش برگزار شد اشاره کرد که با حضور بیش از ۱۰۰ مهمان خارجی از بیش از ۳۰ کشور جهان همراه بود.

وی اضافه کرد: از دانشگاه‌ها و مراکز علمی، ده‌ها تقاضا داشتیم که برای این تعداد امکان اجابت نیست، اما این موضوع نشان می‌دهد در حوزه بین الملل می‌توان کار کرد.