به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی شکایت مظاهر رحیم پور از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت علی شجاعی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر کرد.