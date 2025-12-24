پخش زنده
هزار و ۲۵۰ بسته معیشتی بین مددجویان در فلاورجان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان با اشاره به نقش اصلی خیران و نیکوکاران در این اقدام خداپسندانه گفت:این تعداد بسته حمایتی شامل میوه، گوشت، مرغ، ماکارونی، سویا و عدس بین خانوادههای زیر پوشش توزیع شد.
اکبر میرمحمدصادقی افزود: ارزش مجموع بستههای معیشتی تهیهشده بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی با قدردانی از همراهی خیران گفت: تداوم این مشارکتهای مردمی، نقش موثری در کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای نیازمند دارد و امیدواریم با تقویت فرهنگ نوعدوستی، شاهد گسترش هرچه بیشتر مهربانی در جامعه باشیم.