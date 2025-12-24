پخش زنده
سامانه بومی تشخیص ارت، برای شناسایی ارت موقت در شبکه برق، توسط بهرهبرداران پست ۲۳۰ کیلوولت ابرکوه طراحی و ساخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای یزد گفت: در راستای برنامههای حمایت و تقویت نوآوری در معاونت بهرهبرداری، یک سامانه بومی تشخیص ارت موقت توسط بهرهبردار پست ۲۳۰ کیلوولت ابرکوه طراحی و نمونه اولیه آن تولید شد. این سامانه قادر است وجود ارت دستی باقیمانده در شبکه را شناسایی و هشدار لازم را به اتاق فرمان ارسال کند.
رضا ساده با تقدیر از این ابتکار گفت: سیاست ما ایجاد فضایی است که همکاران بتوانند ایدههای عملی ارائه کنند. این دستاورد نمونهای روشن از ظرفیت فنی موجود در مجموعه است.
فرخ فهیمینیا، رئیس اداره بهرهبرداری مرکز شمال، نیز با اشاره به اهمیت راهکارهای کاربردی و کمهزینه افزود: تجربه میدانی بهرهبرداران میتواند بسیاری از مشکلات دیرینه بهرهبرداری را به صورت پایدار حل کند و این ابتکار دقیقاً نمونهای از همین توانمندی است.
حمیدرضا نعمتیزاده، بهرهبردار پست ابرکوه و طراح سامانه، درباره هدف ساخت آن توضیح داد: ایده اصلی این بود که پیش از هر مانور بازگشت تجهیزات شبکه، سیستم خود اعلام کند که ارت جمع نشده است. نمونه اولیه با همین هدف ساخته شد.
این سامانه هماکنون در مرحله آزمایش میدانی قرار دارد و نتایج اولیه عملکرد آن مطلوب گزارش شده است.