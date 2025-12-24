رییس پلیس راه زنجان گفت: بر اثر بارش برف محور دندی به تخت سلیمان مسدود شد.

به دلیل بارش برف جاده دندی به تخت سلیمان مسدود است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ سرهنگ خلجی گفت : کلیه جاده های استان بر اثر بارش برف خیس و لغزنده است رانندگان در این مسیر‌ها با دقت رانندگی کرده و از انجام حرکات خطرناک خودداری کنند.

سرهنگ پلیس راه زنجان با بیان اینکه بارش برف موجب مسدود شدن محور دندی به تخت سلیمان شده و برای تردد در محور زنجان به دندی استفاده از زنجیر چزخ الزامی است افزود: با توجه به وضعیت جوی از شهروندان درخواست می شود قبل از سفر از وضعیت جاده ها مطلع شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای تردد در جاده‌های کوهستانی استان همراه داشتن زنجیر چرخ ضروری است اضافه کرد: از تمامی رانندگان و مسافران در خواست می‌شود، در صورت سفر ضمن به همراه داشتن زنجیر چرخ، از صحت عملکرد وسایل گرمایشی خودرو مطمئن شوند.