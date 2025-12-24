مقاومسازی ۴ هزار خانه روستایی در ایلام
مدیرکل بنیاد مسکن ایلام گفت: چهار هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر ایلام مقاومسازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حبیبالله محبی» مدیرکل بنیاد مسکن ایلام اظهار داشت: سهمیه ابلاغی استان در حوزه مقاومسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، چهار هزار خانه تعیین شده است.
وی افزود: تاکنون بیش از دو هزار متقاضی فاقد مسکن یا دارای مسکن غیرمقاوم جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن ایلام یادآور شد: در سالهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود دو هزار واحد مسکونی مقاوم در مناطق مختلف شهری و روستایی استان به بهرهبرداری رسیده است.
محبی با ارائه آماری از وضعیت سکونتگاههای استان بیان کرد: استان ایلام دارای ۶۰۷ روستای دارای سکنه است که از این تعداد، ۳۷۸ روستا جمعیتی بالای ۲۰ خانوار دارند و ارائه خدمات عمرانی به تمام این نقاط بر اساس اولویتبندی در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: سایر اقدامها در حوزههای آسفالت، جدولکشی، زیباسازی و ساخت مسکن ایمن، چهره روستاهای استان را دگرگون کرده و با ایجاد امید و نشاط اجتماعی، مانع از مهاجرت روستائیان به شهرها شده است.
استان ایلام با وسعت ۲۰ هزار کیلومتر مربع است که جمعیت روستایی آن بخش قابل توجهی از جمعیت کل استان را تشکیل میدهد.
توسعه زیرساختهای روستایی در این استان مرزی، در سالهای اخیر در قالب «طرح هادی روستایی»، «نهضت ملی مسکن» و «مقاوم سازی خانههای روستایی» شتاب بیشتری گرفته است.
پیش از این نیز اجرای ۹۰۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در ۱۳۵ روستای استان ثبت شده بود که آمار فعلی (یک میلیون مترمربع در ۱۳۲ روستا) نشاندهنده تداوم و افزایش حجم عملیات اجرایی و تخصیص اعتبارات ویژه (بهویژه قیر رایگان) به این حوزه است.