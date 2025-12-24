به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میرحسن موسوی دیزجی، قائم‌مقام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه «پیش‌نویس سیاست‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور» مراحل پایانی تدوین خود را طی می‌کند، گفت: «این سند پس از تصویب معاون اول رئیس‌جمهور و سپس هیئت وزیران، نقشه‌راه رسمی برای توسعه ریلی کشور را شکل خواهد داد و مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری را مشخص می‌کند.»

به گفته موسوی دیزجی، در این نقشه‌راه «تمامی مدل‌های تأمین مالی و بسته‌های سرمایه‌گذاری» به‌صورت متوازن دیده شده تا با بهره‌گیری از مزیت‌های راه‌آهن در کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی، سهم حمل‌ونقل ریلی در نظام اقتصادی کشور افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش حیاتی شبکه ریلی در کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی افزود: «طی برنامه هفتم، تمرکز اصلی بر توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل کریدورهای بین‌المللی شرق–غرب و شمال–جنوب، دوخطه کردن مسیرهای اصلی و ساخت خطوط جدید است.»

موسوی دیزجی همچنین از پیش‌بینی ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در افق این برنامه خبر داد و گفت: «در این مسیر، سهم مشارکت بخش خصوصی نیز به‌طور دقیق مشخص شده و استفاده از منابعی مانند تهاتر نفت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بودجه‌های عمومی در دستور کار خواهد بود.»

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مجلس و برنامه‌ریزی اصولی، مسیر توسعه متوازن شبکه ریلی در همه استان‌ها هموار شود و ایران به جایگاه شایسته خود در حمل‌ونقل پاک و ایمن دست یابد.