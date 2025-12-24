پخش زنده
امروز: -
در اقدامی بیسابقه برای خروج صنعت ریلی از رکود سرمایهگذاریهای سالهای اخیر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران از نهایی شدن پیشنویس سیاستهای کلان توسعه خبر داد که نقشه راهی بلندمدت و متوازن برای جهش در زیرساختها ترسیم میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ میرحسن موسوی دیزجی، قائممقام راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه «پیشنویس سیاستهای توسعه حملونقل ریلی کشور» مراحل پایانی تدوین خود را طی میکند، گفت: «این سند پس از تصویب معاون اول رئیسجمهور و سپس هیئت وزیران، نقشهراه رسمی برای توسعه ریلی کشور را شکل خواهد داد و مسیر سرمایهگذاریها و اصلاحات ساختاری را مشخص میکند.»
به گفته موسوی دیزجی، در این نقشهراه «تمامی مدلهای تأمین مالی و بستههای سرمایهگذاری» بهصورت متوازن دیده شده تا با بهرهگیری از مزیتهای راهآهن در کاهش هزینهها و افزایش ایمنی، سهم حملونقل ریلی در نظام اقتصادی کشور افزایش یابد.
وی با اشاره به نقش حیاتی شبکه ریلی در کاهش تصادفات جادهای، کاهش آلودگی هوا و صرفهجویی در مصرف انرژی افزود: «طی برنامه هفتم، تمرکز اصلی بر توسعه زیرساختها، تکمیل کریدورهای بینالمللی شرق–غرب و شمال–جنوب، دوخطه کردن مسیرهای اصلی و ساخت خطوط جدید است.»
موسوی دیزجی همچنین از پیشبینی ۱۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری در افق این برنامه خبر داد و گفت: «در این مسیر، سهم مشارکت بخش خصوصی نیز بهطور دقیق مشخص شده و استفاده از منابعی مانند تهاتر نفت، سرمایهگذاریهای خارجی و بودجههای عمومی در دستور کار خواهد بود.»
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مجلس و برنامهریزی اصولی، مسیر توسعه متوازن شبکه ریلی در همه استانها هموار شود و ایران به جایگاه شایسته خود در حملونقل پاک و ایمن دست یابد.