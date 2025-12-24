پخش زنده
بارشهای چند روز گذشته سبب شد که کشاورزان بخشی از کاشت محصولاتشان را انجام دهند. این بارشها موجب رفع بخشی از نیاز آبی کشاورزان هم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: بارشهای اخیر در استان فرصت طلایی برای کشاورزان فراهم کرده تا کشت پاییزه خود را که به دلیل خشکسالی و کاهش بارشها عقب مانده بود به پایان برسانند.
وحید صباغ افزود: سازمان جهادکشاورزی استان از کشاورزان خواسته است از این شرایط بهرهمند شوند و نسبت به کشت گندم، حبوبات و علوفه اقدام کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: برخی کشاورزان که خشکهکاری کرده بودند خوشبختانه جلو هستند و اکنون میتوانند کشت گندم، حبوبات و انواع علوفه را ادامه دهند.