به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: بارش‌های اخیر در استان فرصت طلایی برای کشاورزان فراهم کرده تا کشت پاییزه خود را که به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها عقب مانده بود به پایان برسانند.

وحید صباغ افزود: سازمان جهادکشاورزی استان از کشاورزان خواسته است از این شرایط بهره‌مند شوند و نسبت به کشت گندم، حبوبات و علوفه اقدام کنند.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: برخی کشاورزان که خشکه‌کاری کرده بودند خوشبختانه جلو هستند و اکنون می‌توانند کشت گندم، حبوبات و انواع علوفه را ادامه دهند.