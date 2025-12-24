طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، فرآیند قطع آب ادارات پرمصرف و بدمصرف که مصارف خود را تا ۲۵ درصد کاهش ندهند ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته بهنام بخشی سخنگوی آبفای استان تهران، در بازده زمانی ۸ ماهه آب ۱۵۰۰ دستگاه را با محدودیت قطع موقت مواجه کردیم، امروز نیز آب بین۳ الی ۴ دستگاه دولتی قطع می‌شود.

