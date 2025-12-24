پخش زنده
دادستان رودبار جنوب گفت: آموزش صحیح ضابطین انتظامی منجر به افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان رودبار جنوب ضمن تاکید بر این مطلب که ضابطین دادگستری حلقه مهم ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی هستند، گفت: آموزش صحیح ضابطین انتظامی نه تنها موجب افزایش دقت در کشف جرم و حفظ حقوق شهروندی میشود، بلکه اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را نیز تقویت میکند.
حامد محمدی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی ضابطین دادگستری این شهرستان، افزود: برگزاری این دورهها با محوریت تبیین وظایف قانونی، اصول آئین دادرسی کیفری و نحوه تعامل ضابطین با دادستانی، زمینهساز ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی و کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
وی تاکید کرد: تداوم آموزشهای تخصصی برای ضابطین، ضرورتی اجتنابناپذیر است و دستگاه قضایی با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.