نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌های اردبیل،‌ نیر،‌ نمین و سرعین اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: مبلغ ۷۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری‌های اردبیل، نیر، نمین و سرعین اختصاص یافت.

وی افزود: این اعتبار پس از رایزنی و مکاتبات انجام‌شده با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیرو جلسه در کمیسیون عمران مجلس با حضور شهرداران و رؤسای شورای اسلامی شهر‌های حوزه انتخابیه، تخصیص‌یافته و در فرایند پرداخت به شهرداری‌های مربوطه قرار گرفته است و صرف اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد شد.

نماینده مردم شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین با تأکید بر ضرورت تقویت بنیه مالی شهرداری‌ها، هدف از این پیگیری‌ها را افزایش توان مدیریت شهری در ارائه خدمات مؤثر به شهروندان و تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار شهری عنوان کرد.