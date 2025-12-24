پخش زنده
گونهی اردک سرحنایی در خراسان جنوبی مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به مشاهده اردک سرحنایی در استان گفت: این گونهی ارزشمند در فهرست طبقه بندی ملی حفاظتی مهره داران کشور و در فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) به عنوان گونهای حساس و آسیب پذیر معرفی شده است.
خانی، حضور این پرنده در تالابها و آبگیرهای معدود استان بویژه در پهنههای خشک شرق کشور را نشان دهنده اهمیت دریاچههای مصنوعی و انسان ساخت برای پرندگان آبزی و کنار آبزی عنوان کرد و افزود: این پرندهی غواص با جثه متوسط، سر و گردن بلوطیرنگ، سینه سیاه و چشمهای قرمز از گونههای شاخص پرندگان آبزی ایران محسوب میشود و معمولاً تالابهای آب شیرین کمعمق تا عمیق با پوشش گیاهی غوطهور را ترجیح میدهد و در خارج از فصل جوجهآوری در دریاچهها و رودهای آرام دیده میشود؛ تغذیهی این پرنده بیشتر از مواد گیاهی و تا حدی جانوری است و برای یافتن غذا اغلب به غواصی کردن در آب میپردازد.