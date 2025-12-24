فرآیند تجارت میان ایران و پاکستان فقط عبور کالا از مرز نیست، از نظر تاجر پاکستانی بازار ایران، بازاری قانون‌محور با ضوابط سخت‌گیرانه است و هر کالایی امکان ورود ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، یک تاجر ایرانی فعال در پاکستان گفت: پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت، از لحاظ اقتصادی بازاری بزرگ، اما حساس به قیمت است، در این بازار تداوم صادرات مهم‌تر از سود مقطعی است و تصمیم صادراتی باید پیش از تولید و بر اساس توان رقابت کالا گرفته شود.

یک تاجر ایرانی معتقد است، بومی‌سازی محصول، از استاندارد‌ها تا بسته‌بندی اقتصادی، شرط ورود موفق به بازار پاکستان است، تاجر پاکستانی نیز معتقد است، ثبت سفارش، استانداردها، مجوز‌ها و برچسب فارسی الزامی است، یا باید قیمت رقابتی داشت یا مزیت کالا را شفاف نشان داد.