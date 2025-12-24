پخش زنده
سبزوار،با اجرای طرح هوشمند پرداخت کرایه اتوبوس با کارت بانکی، نخستین شهر کشور در مسیر هوشمندسازی حمل و نقل عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار سبزوار اظهار کرد: سبزوار بهعنوان نخستین شهر کشور موفق شده است طرح دریافت کرایه اتوبوسهای درونشهری را بهصورت کاملا هوشمند، آنلاین و صرفا از طریق کارتهای بانکی اجرا کند و پول نقد را به طور کامل از ناوگان اتوبوسرانی حذف کند.
میثم حسین آبادی با بیان اینکه کارت بانکی در این طرح به عنوان کارت بلیت عمل میکند، افزود: این اقدام با هدف تسهیل خدمترسانی، افزایش دقت و شفافیت در پرداختها و ارتقای رضایت شهروندان طراحی و اجرا شده است.
وی ادامه داد: همچنین نرم افزار اختصاصی ناوگان اتوبوسرانی سبزوار به نام راهیار راه اندازی شدکه این نرمافزار امکان مشاهده خطوط و ایستگاهها، زمان حرکت اتوبوسها، زمان تقریبی رسیدن به ایستگاه و همچنین شارژ آنلاین کارت بلیت را برای شهروندان فراهم میکند.
حسینآبادی با اشاره به عملکرد ناوگان اتوبوسرانی شهری گفت: روزانه حدود ۲۰ هزار شهروند سبزواری با اتوبوسهای درونشهری جابهجا میشوند که این آمار نشاندهنده نقش مهم حمل و نقل عمومی در زندگی روزمره شهروندان است.
وی حمل و نقل هوشمند را یکی از ارکان اصلی شهر هوشمند دانست و افزود: سبزوار، نخستین شهری است که امکان پرداخت کرایه اتوبوس شهری از طریق کارت بانکی انجام شده است و امکان پرداخت از طریق کیو آر کد و حتی تشخیص چهره در حال فراهم شدن است و برنامه داریم این روند هوشمندسازی را در آینده نزدیک به ناوگان تاکسیرانی سطح شهر نیز توسعه دهیم.
۱۴ خط اتوبوسرانی وظیفه جابجایی جمعیت ۳۲۰ هزار نفر ی سبزوار را بر عهده دارند.