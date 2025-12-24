برنامه «عشق کتاب» رادیو سلامت، با تمرکز ویژه بر معرفی آثار معتبر در حوزه روان‌شناسی و برگزاری گفت‌و‌گو‌های عمقی با نویسندگان و مترجمان برجسته، مجدداً به جدول پخش بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این اقدام در راستای تقویت فرهنگ مطالعه و برجسته ساختن نقش حیاتی کتاب در ارتقای سلامت روان قشرهای مختلف جامعه صورت گرفته است.

در پی استقبال گسترده مخاطبان و تأکید بر نیاز جامعه به منابع آگاهی‌بخش در زمینه سلامت روان ، برنامه «عشق کتاب» شبکه رادیویی سلامت، با رویکردی تخصصی‌تر به برنامه‌های خود ادامه می‌دهد.

هدف اصلی این برنامه، فراهم آوردن بستری مستمر برای دسترسی شنوندگان به منابع دست اول روان‌شناختی است.

ایجاد پل ارتباطی میان دانش و جامعه

برنامه «عشق کتاب» با بهره‌گیری از گفت‌و‌گو‌های صمیمی و در عین حال علمی، سعی دارد پیچیدگی‌های مباحث روان‌شناسی را برای عموم جامعه قابل درک سازد.

این رویکرد دوگانه ، یعنی ارائه محتوای تخصصی در قالبی صمیمی و شنیدنی، به آن اجازه می‌دهد تا میان نویسندگان، مترجمان و مخاطبان ، پیوندی مؤثر و پایدار ایجاد کند.

در هر اپیزود، تلاش می‌شود نقش مطالعه به عنوان یک مداخله پیشگیرانه در برابر استرس و اختلالات روانی مورد تأکید قرار گیرد.

تمرکز بر آثار برجسته

یکی از محور‌های کلیدی برنامه، معرفی دقیق و نقد منصفانه آثار منتشر شده در حوزه روان‌شناسی است.

این امر کمک می‌کند تا شنوندگان بتوانند با دیدی باز و آگاهانه، کتاب‌های مورد نیاز برای رشد فردی و بهبود کیفیت زندگی خود را انتخاب کنند.

از سوی دیگر، مصاحبه با مترجمان نیز دریچه‌ای است به سوی آثار بین‌المللی که ممکن است به دلیل محدودیت‌های دسترسی، از دید مخاطب ایرانی پنهان مانده باشند.

علاقه‌مندان به ارتقای دانش روان‌شناختی خود از طریق مطالعه، می‌توانند هر پنجشنبه راس ساعت ۱۸:۳۰، از طریق موج FM ۱۰۲ مگاهرتز رادیو سلامت، با «عشق کتاب» همراه شوند و از تجربه‌های ناب اهالی قلم بهره‌مند گردند.