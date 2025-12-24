پخش زنده
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی گفت: در سال جاری ۲۸۰ تُن قیر رایگان برای اجرای پروژههای عمرانی و بهسازی معابر شهری در اختیار شهرداریهای سه شهر مهاباد، گوگتپه و خلیفان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی موحدنیا افزود: تخصیص قیر رایگان به شهرداریها نقش مهمی در تسریع اجرای طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری دارد و این میزان قیر در معابر اصلی و فرعی مناطق هدف به مصرف خواهد رسید.
او اضافه کرد: علاوه بر توزیع قیر رایگان، دولت امسال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار عمرانی برای شهرداری مهاباد اختصاص داده است که در حوزههای مختلف از جمله زیرساخت، خدمات شهری و طرحهای توسعهای هزینه میشود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی با اشاره به تحقق بخش بزرگی از بودجه شهرداری مهاباد خاطرنشان کرد: بودجه مصوب این شهرداری در سال جاری هشت هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون نزدیک به شش هزار میلیارد ریال آن محقق شده و این امر بیانگر روند مطلوب تأمین منابع و اجرای پروژههاست.
موحدنیا همچنین از پرداخت ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار به شهرداری خلیفان خبر داد و گفت: تلاش شده است تا با در نظر گرفتن جمعیت و نیازهای هر شهر، حمایتهای مالی و تجهیزاتی از جمله تأمین قیر و خرید ماشینآلات عمرانی بهطور متوازن انجام گیرد.
او در ادامه با اشاره به سرانه بودجه شهری گفت: سرانه فعلی بودجه شهرداری مهاباد ۵۰ میلیون ریال برای هر نفر است که پاسخگوی تمام نیازهای شهری نیست و لازم است این رقم برای ارائه خدمات مطلوب به حدود ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی همچنین از مشارکت بخش خصوصی در توسعه شهری استقبال کرد و گفت: شهرداری مهاباد آماده همکاری در اجرای پروژههای تفریحی، گردشگری و خدماتی است و طرحهایی مشابه پروژه پارک استاد ههژار نمونهای موفق از این مشارکتها بهشمار میرود.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختها، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی از اهداف اصلی تخصیص این اعتبارات است و این روند در سراسر استان با جدیت ادامه خواهد یافت.