آسفالت و بهسازی محور سوادجان–هوره به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون فنی و مهندسی ساخت ادارهکل راه و شهرسازی استان از اتمام عملیات آسفالت و بهرهبرداری از مسیر سوادجان–هوره خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای مشخصات فنی راه، بهبود ایمنی و تسهیل تردد شهروندان منطقه اجرا و در اختیار مردم قرار گرفت.
حمید ربیعی افزود: مسیر هزار و ۲۰۰ متری محور سوادجان–هوره بهصورت کامل آسفالت شده و درحال حاضر زیر بار ترافیک قرار دارد.
وی با اشاره به مشخصات فنی این طرح افزود: عرض آسفالت اجرا شده در این محور ۹.۸ متر است و برای اجرای آن در مجموع هزر و ۷۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است.
ربیعی گفت: در جریان اجرای این طرح، ۲۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شد که بهطور کامل از جنس سنگ بوده و عملیات اجرایی آن با استفاده از پیکور صورت گرفته است. همچنین حجم بتنریزی انجامشده در این محور ۹۵۰ متر مکعب بوده است.
معاون فنی و مهندسی ساخت ادارهکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس صورتجلسه فرمانداری سامان، مقرر شده است عملیات خطکشی، نصب تابلوها و علائم ایمنی این محور توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان انجام شود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در افزایش ایمنی و روانی تردد، ارتقای سطح خدمات زیرساختی و در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم شریف حاشیه زایندهرود که پیگیر تکمیل این قسمت بوده، خواهد داشت.