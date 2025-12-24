استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جمعه بازار یاسوج ظرف مدت یک ماه ساماندهی و نتیجه آن اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار از حوزه عمرانی استانداری، شورای شهر و شهرداری یاسوج خواست راه‌حل اجرایی برای ساماندهی جمعه بازار یاسوج ارائه دهند.

یداله رحمانی در خصوص وضعیت جمعه بازار یاسوج هم گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است که با احتکار غرفه‌ها و اجاره دادن آنها با قیمت‌های گزاف، مانع به‌سامانی و تجمیع واقعی کسبه شده‌اند.