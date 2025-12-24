مهلت یکماهه برای ساماندهی جمعهبازار یاسوج
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: جمعه بازار یاسوج ظرف مدت یک ماه ساماندهی و نتیجه آن اعلام شود.
یداله رحمانی در خصوص وضعیت جمعه بازار یاسوج هم گفت: مشکل اصلی این مکان، وجود سودجویانی است که با احتکار غرفهها و اجاره دادن آنها با قیمتهای گزاف، مانع بهسامانی و تجمیع واقعی کسبه شدهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به راهحل، تنظیم قرارداد مستقیم شهرداری با کسبه واقعی و حذف واسطهها تاکید کرد و ادامه داد: باید اطمینان حاصل شود که پس از هرگونه جابهجایی یا بهسازی، آنها به موقعیت خود باز میگردند.