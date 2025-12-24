به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی‌مهر رئیس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی عدالت بازدید و سپس در نشست با قضات و کارکنان این مجتمع قضایی شرکت کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اوضاع خاص اقتصادی گفت: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند و این انتظار نیز به‌حق است. گرچه همه امکانات و ظرفیت‌ها در اختیار قوه قضائیه نیست و کمبود‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد، دستگاه قضا وظیفه دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، هم در حوزه مسئولیت مستقیم و هم در همکاری با سایر دستگاه‌ها، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد. در حوزه تنظیم بازار، مقابله با گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های مسئول، آماده پشتیبانی و برخورد قانونی با متخلفان است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه نحوه رسیدگی به پرونده‌ها، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری تصویر ذهنی مردم از دستگاه قضایی است، افزود: تسریع در رسیدگی و مختومه‌سازی به‌موقع پرونده‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب رضایت عمومی دارد. اطاله دادرسی، نه‌تنها موجب نارضایتی از قوه قضائيه، بلکه زمینه‌ساز بدبینی به کل نظام خواهد شد. از این‌رو، مأموریت دستگاه قضا بسیار خطیر و حسّاس است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، گفت: تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده و ضروری است در این سه ماه، جهشی معنادار در افزایش رسیدگی‌ها و مختومه‌سازی پرونده‌ها ایجاد شود. بازنگری در اوقات رسیدگی، کاهش وقفه‌ها، تقویت نظارت در مرحله اجرا و تمرکز ویژه بر پرونده‌های مسن، باید در دستور کار جدی شعب قرار گیرد.