رئیس سازمان اطلاعات فاتب از شناسایی و دستگیری دو اوباش سابقه‌دار که با سلاح گرم اقدام به تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت در محله فلاح کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پلیس امنیت فاتب، در طی وقوع یک فقره تیراندازی به سوی شهروندی در محله فلاح با سلاح گرم توسط اراذل و اوباش و ایجاد رعب و وحشت و خسارات مالی، مراتب به صورت ویژه در دستور کار تیم مبارزه با شرارت مرکز عملیات سازمان اطلاعات فاتب قرار می‌گیرد.

با توجه به نوع اقدام که از جرایم خشن و عامل ایجاد ترس و ارعاب بین مردم بوده موجب شد تا رئیس سازمان اطلاعات امکانات موجود را جهت شناسایی عاملین تیر اندازی تحت اقدام عملیاتی کارشناسان قرار دهد.

پس از اقدامات تخصصی و پلیسی هویت هر دو متهم شناسایی و مشخص می‌گردد متهمین هر دو نفر از افراد سابقه دار و حرفه‌ای بوده که جهت گمراه نمودن مأمورین از قبیل مخدوش نمودن پلاک موتورسیکلت، پوشاندن صورت، استفاده از ماسک و. استفاده نموده تا رد پایی از خود به جا نگذارند.

اما با بکارگیری شگرد‌های خاص پلیسی و توان فنی_ اطلاعاتی، نهایتاً راکبین موتورسیکلت با سوابق متعدد کیفری از جمله "سرقت" ورود به عنف"درگیری" شرارت و. شناسایی و پس از حصول اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه در محله اتابک، تیم‌های عملیاتی به موقعیت اعزام و در دو عملیات جداگانه هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر می‌شوند.