صادرات بیش از یک میلیارد دلار کالا از مرز مهران
مدیرکل گمرک استان ایلام گفت: صادرات کالا از مرز مهران در ۹ ماهه امسال به بیش از یک میلیارد دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سهراب کمری» مدیرکل گمرک استان ایلام اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر یک میلیارد و ۸۹ هزار و ۶۶۸ میلیون دلار انواع کالا به وزن بیش از یک میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۱۵ تُن از پایانه مرز بینالمللی مهران به عراق و دیگر کشورها صادر شده است.
وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولهای پتروشیمی، کشاورزی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، ساختههای فلزی و پلاستیکی بوده است.
کمری اضافه کرد: در این بازه زمانی ۹ ماهه (ابتدای سال تا پایان آذرماه) مجموع ترانزیت کالا از مرز مهران ۹۰ هزار و ۶۰۵ تُن و همچنین تعداد کامیونهای حامل کالاهای ترانزیتی به عراق چهار هزار و ۵۴۲ دستگاه بوده است.
مدیرکل گمرک ایلام یادآور شد: سال گذشته یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار انواع کالا به وزن سه میلیون و ۲۲۰ هزار تُن از گذرگاه مرزی مهران به عراق و کشورهای دیگر صادر شد.
وی مطرح کرد: به طور میانگین روزانه نزدیک به ۴۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی و بازرگانی پس از انجام تشریفات گمرکی از این مرز به عراق صادر میشود.
مرز بینالمللی مهران به عنوان مهمترین گذرگاه رسمی جمهوری اسلامی ایران با عراق از سالهای ابتدایی سقوط صدام دیکتاتور پیشین بغداد به تدریج به کانون مبادلههای بازرگانی و تردد مسافران میان ایران و عراق تبدیل شد.
این گذرگاه مرزی به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در فاصله حدود ۸۵ کیلومتری جنوبباختری ایلام و ۲۳۰ کیلومتری بغداد، نزدیکترین مسیر زمینی ایران به پایتخت عراق و شهرهای زیارتی کربلا و نجف محسوب میشود.