به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات تیم های آب‌های آرام در بخش زیر ۲۳ سال و جوانان و نخستین مرحله اردوی تیم ملی پاراکانو ۴ تا ۱۴ دی در دریاچه آزادی پیگیری خواهد شد.

۱۲ قایقران دختر و پسر در بخش زیر ۲۳ سال و جوانان و ۴ ورزشکار پاراکانو به این مرحله از اردو دعوت شدند.

احمدرضا طالبیان مربی، رعنا بهلولی کمک مربی و عباس صیادی سرپرست تیم ملی در این اردو هستند.

محراب آسایش خورشید از گیلان و امیررضا اولادیان از مازندران در کایاک زیر ۲۳ سال مردان، پارسا اکبرآبادی در کایاک مردان جوان، متین غافری و بنیامین صادقی از تهران و ارشیا اقلیمی از گیلان در کانوی مردان جوان، نیکا نجفی‌زاده از تهران و زینب قربانی در کایاک زیر ۲۳ سال بانوان، نسترن خیرالهی در کانوی زیر ۲۳ سال بانوان، آیناز گرامی از آذربایجان شرقی و ریحانه دادو در کایاک بانوان جوان و آیلین اشتری در کانوی بانوان جوان و سعید حسین‌پور از لرستان، اسلام جاهدی از هرمزگان، الیاس برکی از البرز و شهلا بهروزی‌راد از کرمانشاه در بخش پاراکانو، ورزشکاران دعوت شده به اردو هستند.