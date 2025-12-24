پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی فارس گفت: همکاریهای فرهنگی شیراز و تاجیکستان در آیندهای نزدیک با برپایی نمایشگاه، افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل میراثفرهنگی فارس با معاون اول موزه ملی تاجیکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار علیشیر ظریفی معاون اول موزه ملی تاجیکستان گفت: نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزهها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.
علیشیر ظریفی از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب موزه تاریخ تجارت جندیشاپور در موزه ملی تاجیکستان همزمان با جشن بینالمللی نوروز خبر داد و افزود: در مرحله بعد، نمایشگاهی از آثار تاریخی و هنری موزه ملی تاجیکستان در یکی از موزهها یا مراکز فرهنگی شهر شیراز برگزار خواهد شد.
معاون اول موزه ملی تاجیکستان در این نشست با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، تصریح کرد: توسعه همکاریهای موزهای میان ایران و تاجیکستان میتواند نقش مؤثری در معرفی و بازشناسی میراث فرهنگی مشترک در سطح منطقهای و بینالمللی ایفا کند.
بهزاد مریدی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس هم در دیدار معاون اول موزه ملی تاجیکستان با اشاره به ظرفیتهای غنی موزهای و تاریخی این استان، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاههای مشترک بینالمللی، همکاری در حوزه مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی، اجرای پژوهشهای علمی مشترک، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و فهرستنگاری و مستندسازی آثار تاریخی، از مهمترین محورهای گفتوگو و همکاری میان دو طرف محسوب میشود.