مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در جلسه کارگروه سیل این استان بر ضرورت بومیسازی و اجرای کامل طرح عملیاتی نوین مدیریت بحران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قدرت الله مهدیخانی اظهار داشت: این طرح در مرداد ماه از طریق وزیر کشور به استان ابلاغ و به تمامی دستگاههای اجرایی ارسال شد که انتظار میرود اقدامات لازم برای بومیسازی و عملیاتی کردن آن در سطح استان انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: این طرح ملی باید بر اساس شرایط و نیازهای محلی استان قزوین تطبیق و اجرا شود.
وی اظهار داشت: دستگاههای مرتبط باید نقطهنظرات خود را برای ما ارسال کنند تا کار جدی بر روی این طرح آغاز شود. بحث بومیسازی، مستندسازی و علتیابی حوادث از ارکان اصلی موفقیت آن است.
مهدیخانی در ادامه به اسناد بالادستی این طرح اشاره کرد و گفت: سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل کنترل آبهای سطحی سیل، از جمله مبانی قانونی و اجرایی آن هستند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری اعضای کارگروه، سند ملی کاهش خطر حوادث و سوانح» برای استان قزوین آماده و به تهران ارسال شده است.
وی خواستار بازنگری فوری در مسئله ساختوساز در حریم رودخانهها و همکاری تمام دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از بحرانهای آتی شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به روند اجراییسازی طرح پاسخ به سیل، خواستار دریافت نقطهنظرات دستگاههای اجرایی و مشخص شدن دبیرخانه مرکزی این طرح شد.
مهدیخانی افزود: متأسفانه یکی از ضعفها این است که پس از ارائه خدمت و مدیریت یک حادثه، مانند سیل در یک منطقه، فرآیند آسیبشناسی و درسآموزی را به فراموشی میسپاریم. در حالی که انتظار میرود تمامی اقدامات و تجربیات به دقت مستندسازی شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به نقش پیشآگاهی، تصریح کرد: هدف این است که زمانی که هواشناسی وقوع بارندگی شدید را اعلام میکند، بهوضوح بدانیم نقاط ضعف و مشکلهای احتمالی در کدام بخشها قرار دارد تا بتوانیم به طور هدفمند و کارآمد وارد عمل شویم.
انجام اقدامات برای لایروبی رودخانهها و رفع موانع پلها در قزوین
سینا جمشیدی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای قزوین هم گفت: دستگاههای مختلف در این مدت در رودخانههایی که نیازمند لایروبی بودهاند و در بازههایی که انسداد و نیاز به بازگشایی داشت، از محل اعتبارات ملی و استانی اقداماتی را انجام دادند.
وی افزود: بخشی از این اقدامات با همکاری بنیاد مسکن و اداره راه انجام شده یا در دست اقدام است. در خصوص پلها و بازگشایی سازههای تقاطعی فاقد مجوز نیز، متناسب با دستگاه مسئول، پیگیریهای لازم در حال انجام است.
جمشیدی تصریح کرد: تاکنون در حدود ۱۰ مورد از این پلها رفع مانع شدهاند و لازم است در حدود ۱۶۰ مورد دیگر نیز برای بازگشایی اقدام شود. از دستگاههای مربوطه انتظار میرود متناسب با مسئولیت خود، پیگیری لازم را انجام دهند.
معاون شرکت آب منطقهای قزوین با اشاره تشکیل کمیته راهبری و بومیسازی طرح عملیاتی نوین مدیریت بحران نیز گفت: پیش از این نیز حدود دو سال قبل ابلاغی مشابه داشتیم. اگر نقطهنظرات دستگاهها ارسال شود، آماده برگزاری جلسات و انجام بومیسازی لازم با همکاری همه بخشها هستیم.
