بیش از یک میلیون قطعه جوجهریزی، آذر ماه امسال در مرغداریهای شهرستان میاندورود ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود گفت: در آذر ماه امسال، ۳۷ واحد از ۷۶ مرغداری فعال شهرستان میاندورود، بیش از یک میلیون قطعه جوجهریزی کردند که این فرآیند تحت رصد و پایش مشترک مدیریت جهاد کشاورزی و اداره دامپزشکی شهرستان به منظور تضمین تأمین پایدار گوشت سفید انجام شد.
فاطمه عباسپور از رصد، پایش و راستآزمایی جوجهریزی واحدهای مرغداری با همکاری اداره دامپزشکی خبر داد.
وی اعلام کرد: شهرستان میاندورود دارای ۷۶ واحد مرغداری فعال است که از این تعداد، در ماه آذر سال جاری، ۳۷ واحد اقدام به جوجهریزی به تعداد ۱ میلیون و ۶۹ هزار قطعه کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با تأکید بر نقش کلیدی تأمین گوشت سفید (مرغ) در سبد غذایی خانوارها و اهمیت آن در امنیت غذایی جامعه، افزود: این نظارت و پایش مشترک به منظور حفظ سلامت طیور، پیشگیری از بیماریها و افزایش بهرهوری تولید انجام میشود تا تولید پایدار و باکیفیت گوشت مرغ در شهرستان تضمین گردد.
عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: همکاری مستمر با اداره دامپزشکی شهرستان در زمینه نظارت بر فرآیند جوجهریزی، واکسیناسیون و رعایت استانداردهای بهداشتی، گامی مهم در جهت توسعه تولید و تأمین نیازهای مصرفکنندگان است.