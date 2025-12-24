نشست شورای امنیت سازمان ملل به صحنه رویارویی میان ایران، روسیه و چین در یک سو و آمریکا، انگلیس و فرانسه در سوی دیگر دیگر تبدیل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، این نشست شورای امنیت بافشار و جلوداری آمریکا و متحدانش، برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار شد، قطعنامه‌ای که مانند صد‌ها قطعنامه دیگر شورای امنیت، مهلت و اعتبارش تمام شده است. همین هم باعث اعتراض و مخالفت جدی روسیه، چین و ایران شد.

این ۲ عضو دائم شورای امنیت از قصد غیرقانونی سه عضو دائم دیگر این شورا برای جاانداختن این موضوع به عنوان یک جلسه دوره‌ای در شورای امنیت پرده برداشتند ومخالفت شان را با آن اعلام کردند.

واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این جلسه گفت: می‌خواهم برای کسانی که فراموشکار هستند یادآوری کنم که این قطعنامه دیگر لازم الاجرا نیست. اما ریاست دوره‌ای این شورا، جرات نکرد مانع آن شود. وقتی دیگر کمیسیون مشترک برجام وجود ندارد، دیگر نباید نماینده اتحادیه اروپا اجازه حضور و سخنرانی در این جلسه داشته باشد.

وی افزود: ایران با آمریکا ۵ دور مذاکره غیرمستقیم کرد و ۲ روز مانده به قرار ششمین مذاکره، اسرائیل به ایران و تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود حمله کرد و یک هفته بعد آمریکا هم به آن پیوست.

نبنزیا اضافه کرد: گام‌هایی که سه کشور اروپایی در قبال برجام برداشتند، اوج ریاکاری بود. آنها به سادگی از حمله به یک کشور مستقل حمایت کردند و حتی انگلیس اعلام کرد که حمله به ایران یک اهرم فشار بود. اروپایی‌ها حتی جرات ندارند بدون اجازۀ آمریکا پیشنهاد‌های چین و روسیه را برای مسئلۀ هسته‌ای ایران بررسی کنند.

سان لئی معاون سفیر چین در سازمان ملل هم گفت: چین از موضع روسیه حمایت می‌کند. تلاش سه کشور اروپایی مبنی بر فعال کردن سازوکار اسنپ بک ضد ایران، از نظر قانونی مشکل دارد و شورای امنیت هم در این باره که سه کشور اروپایی چنین حقی دارند یا نه؟ اجماعی نداشته است. این کار به اعتبار شورای امنیت لطمه می‌زند و اختلاف‌ها را تشدید می‌کند.

وی یادآوری کرد: در ژوئن امسال، آمریکا به همراه اسرائیل، گستاخانه به تأسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله و مسئله هسته‌ای ایران را با مشکل جدی مواجه کرد. راه‌حل سیاسی، تنها راه است و نمی‌شود با زور و درگیری این مسئله را حل کرد. آمریکا باید از تحریم دست بردارد و با ایران مذاکره کند. ایران همیشه بر مسالمت‌آمیز بودن تأسیسات هسته‌ای‌اش تاکید دارد و ما حسن‌نیت ایران را درک می‌کنیم. مذاکرات باید براساس مساوات و رعایت حقوق هسته‌ای ایران انجام شود و نباید باعث تقویت طرف‌های ثالث و تضعیف ایران شود. شورای امنیت نباید تحریم‌های غیرقانونی را علیه ایران اعمال کند.

در این جلسه شورای امنیت، سفیر و نماینده دائم ایران هم مواضع روسیه و چین را در مخالفت با این نشست تأیید و تاکید کرد که براساس متن خود قطعنامه ۲۲۳۱، تاریخ اعتبار آن پایان یافته بنابراین تشکیل چنین جلسه‌ای هیچ مبنای حقوقی ندارد.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: از چین و روسیه به‌خاطر موضع اصولی و نیز پایبندی صادقانه شان به برجام در طول اجرای آن قدردانی و همین طور از الجزایر، پاکستان و دیگر اعضای شورا که مواضع اصولی و مستقل اتخاذ کرده‌اند، تشکر می‌کنیم. وی افزود: ریشه‌های وضعیت کنونی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و عدم پایبندی عمدی تروئیکای اروپایی به تعهدات خود و در پی آن، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل برضد تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران است. با این حال، نقش‌ها عمداً معکوس شده‌اند و قربانی به‌عنوان مجرم معرفی و ایران مجازات می‌شود و کسانی که به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس حمله می‌کنند، از مصونیت کامل برخوردار می‌شوند. این معیار دوگانه آشکار، به‌طور جدی تمامیت، اعتبار و اقتدار چارچوب جهانی عدم اشاعه را تضعیف می‌کند.

اما این جلسه شورای امنیت در دقایق پایانی شاهد تقابل لفظی میان نماینده دائم ایران و نماینده آمریکا در این نشست شد، زمانی که دیپلمات آمریکایی درسخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه ایران مطلقا حق ندارد در خاک خود غنی‌سازی کند و مدعی شد که آمریکا به دنبال مذاکره مستقیم با ایران است با این واکنش سفیر کشورمان رو‌به‌رو شد زمانی که ایروانی گفت: ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم، اما آنان در پی مذاکرات منصفانه نیستند. اصرار بر سیاست موسوم به «غنی‌سازی صفر» کاملاً مغایر با حقوق ایران است. ایران در برابر فشار یا ارعاب سر فرود نخواهد آورد و اجازه نخواهد داد در عرصه بین‌المللی مورد باج‌خواهی قرار گیرد.