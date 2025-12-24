عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه خودرو‌های برقی و هیبریدی هنوز به یک پنجم مقدار تعیین شده در برنامه هفتم نرسیده است.

اکبر رنجبرزاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: هم در قانون هوای پاک و هم در قانون برنامه هفتم تاکید شده است که دولت باید برای کاهش آلاینده‌ها اقدامات مشخصی را انجام دهد، به ویژه در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیف شده که باید تا پایان برنامه، ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی در کشور عرضه شود، اما تا امروز در حد چند ده هزار دستگاه عرضه شده است.

وی گفت: اخیرا جلسه‌ای با وزیر صمت داشتیم و تأکید شد که مصرف سوخت و آلایندگی بالای خودر‌ها موضوع مهمی است و خودرو‌های هیبریدی می‌توانند در کاهش مصرف سوخت بسیار موثر باشند.

رنجبرزاده افزود: در مجلس تصویب شده است که ۲ میلیارد دلار خودرو وارد کشور شود که دولت عوارض مختلف بابت آنها دریافت می‌کند. اما برای توسعه خودرو‌های هیبریدی وزارت صمت باید تسهیلات و ترغیب‌های لازم را ارائه کند، ما می‌توانیم عوارض گمرکی خودرو‌های هیبریدی را صفر کنیم تا واردات آنها افزایش و قیمت تمام شده آنها کاهش یابد، مردم هم تشویق به خرید شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: از طرفی هم اکنون، چون عرضه این خودرو‌ها کم است، ایجاد جایگاه‌های شارژ هم به صرفه نیست، اگر عوارض گمرکی کاهش یابد و تعداد این خودرو‌ها افزایش یابد، بخش خصوصی ترغیب می‌شود تا برای احداث جایگاه‌های شارژ سرمایه گذاری کند.