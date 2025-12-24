چالشهای شهری یاسوج در کانون توجه بازرسی کل استان
در دیدار بازرس کل قضایی استان با شهردار یاسوج بر لزوم ساماندهی جدی بحران ساختوسازهای غیرمجاز و توجه به ظرفیت های گردشگری شهر تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بازرس کل قضائی کهگیلویه و بویراحمد، صبح روز چهارشنبه ۳ دی ماه، در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهر یاسوج گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط مطلوب آب و هوایی، یاسوج میتواند به یکی از شهرهای گردشگر پذیر در سطح ملی و بین المللی در جنوب کشور تبدیل شود.
محمد مهدی صالحی، با تأکید بر نقش طرح های عمرانی در زیبا سازی چهره شهر افزود: اجرای طرحهایی همچون بازآفرینی بافتهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی، ساماندهی ترافیک و بهسازی معابر شهری میتواند تأثیر چشمگیری در ارتقای کیفیت محیط شهری داشته باشد.
صالحی ادامه داد: همچنین با توسعه زیر ساختها و مبلمان شهری، یاسوج از نظر جذب گردشگر، اشتغال زایی و رشد اقتصادی جایگاه مطلوب تری در سطح کشور به دست خواهد آورد.
وی بر افزایش گشتهای پلیس ساختمان در سطح شهر و مناطق حاشیهای تأکید و اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز متأسفانه به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و جلوه نامناسبی به شهر و حاشیه آن داده است، بنابراین لازم است شهرداری با جدیت و نظارت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.
بازرس کل استان، همچنین از نحوه اجرای برنامههای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری انتقاد کرد و گفت: این کمیسیون باید با سامان دهی اصولی و منظم، چالشهای موجود در حوزه ساخت و ساز را برطرف کند.
وی، از اقدامات عمرانی و بهسازی شهری شهرداری یاسوج قدردانی کرد و اضافه کرد: این روند در جهت توسعه زیرساختها و اصلاح معابر شهری تداوم یابد.
کیوان آشنا، شهردار یاسوج، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شهرداری در سال جاری، این دیدار را گامی مثبت و سازنده در مسیر حل مسائل شهری دانست و اعلام کرد: شهرداری یاسوج آمادگی کامل برای همکاری همه جانبه با بازرسی کل استان در زمینههای مختلف را دارد.