به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی رحیمی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر همچنین از پیشرفت ۹۰درصدی اجرای طرح جنگل کاری با بذر بادام ارژن در ۷۷هکتاراز اراضی روستای قلعه سرخ خبرداد و افزود: این طرح‌ها با مشارکت اهالی روستا‌ها در قالب طرح صیانت از جنگل اجرا می‌شود.

شهرستان فریدونشهر با حدود ۴۰ هزار هکتار جنگل‌های طبیعی ۶۰درصد جنگل‌های استان را داراست.