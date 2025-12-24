پخش زنده
امروز: -
عملیات غنی سازی با بذر بلوط با بیش از ۸ میلیارد ریال اعتبار در بیش از ۷۰ هکتار از اراضی جنگلی روستای کلوسه شهرستان فریدونشهر در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی رحیمی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فریدونشهر همچنین از پیشرفت ۹۰درصدی اجرای طرح جنگل کاری با بذر بادام ارژن در ۷۷هکتاراز اراضی روستای قلعه سرخ خبرداد و افزود: این طرحها با مشارکت اهالی روستاها در قالب طرح صیانت از جنگل اجرا میشود.
شهرستان فریدونشهر با حدود ۴۰ هزار هکتار جنگلهای طبیعی ۶۰درصد جنگلهای استان را داراست.