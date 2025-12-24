به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی افزود: سقف مهریه تابع اراده طرفین است و حمایت کیفری تا ۱۴ سکه است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین میزان مهریه کاملاً در حیطه اراده زوجین است و هیچ سقف قانونی برای آن وجود ندارد؛ حمایت حقوقی حاکمیت نیز در این زمینه نامحدود است، به شرطی که مرد مالی برای پرداخت داشته باشد. با این حال، حوزه ضمانت اجرای کیفری متفاوت است.