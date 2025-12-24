به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، شرایط جوی تا اوایل هفته آینده پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر را انتظار داریم.

لطفی افزود: در ارتفاعات شمالی استان تشکیل مه در این بازه زمانی دور از انتظار نیست و به علاوه تداوم یخبندان در مناطق سردسیر همچنان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با دمای ۵ درجه زیر صفر سردترین و دهسلم نهبندان با ۱۸ درجه بالای صفر گرم‌ترین ایستگاه استان بودند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۴ و ۱۴ درجه ثبت شد.