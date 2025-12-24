پخش زنده
اعضای اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستای شهرستان خور و بیابانک انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ علی اصغر ایرجی فرماندار خور و بیابانک با تأکید بر اهمیت نقش انتخابات شوراهای اسلامی در توسعه متوازن و مدیریت محلی گفت: ثبتنام افراد متعهد، متخصص و دلسوز برای خدمت در شوراهای اسلامی، زمینهساز تصمیمگیریهای اثربخش و پاسخگو در سطح شهرها و روستاهاست.
در این جلسه مصطفی شایگان، علیاکبر علیخانی، مصطفی امراللهی، مختار نبوی، عطاالله ایرجی، محمد زمانی، مرتضی شیبانی و امیرحسین محبی به عنوان اعضای اصلی و محمدرضا زرگر، حجتالاسلام مجتبی رفیع، اسدالله فیروزی، علیاکبر سلیمی و مرتضی رحیمی به عنوان اعضای علیالبدل این هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان خورو بیابانک معرفی شدند.