به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار شهرستان رامسر با تأکید بر اینکه هیأت اجرایی انتخابات نقش محوری در صیانت از رأی مردم دارد، گفت: برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند، وظیفه‌ای اساسی برای تقویت اعتماد عمومی و تحقق مردم‌سالاری دینی است

مسلم قبادیان در نشست ستاد انتخاباتی شهرستان رامسر، هیأت اجرایی را ستون اصلی برگزاری انتخابات دانست و افزود: این هیأت مسئولیت برنامه‌ریزی، اجرا و صیانت از فرآیند قانونی انتخابات را بر عهده دارد تا رأی مردم در فضایی سالم، شفاف و عادلانه محقق شود.

وی با بیان اینکه انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده عمومی است، گفت: اجرای دقیق قانون، نظم در فرآیند‌ها و رعایت کامل بی‌طرفی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم دارد.

فرماندار شهرستان رامسر با اشاره به ترکیب هیأت اجرایی تصریح کرد: این هیئت با رویکرد وفاق، همگرایی و بهره‌گیری از معتمدین مورد اعتماد مردم شکل گرفته و این انسجام، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی آرام، منصفانه و سالم خواهد بود.

قبادیان امنیت و سلامت انتخابات را خط قرمز برگزارکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از آرای مردم، رعایت بی‌طرفی و نگاه عادلانه به همه جریان‌ها از اصول غیرقابل چشم‌پوشی در مسیر برگزاری انتخابات است.

وی مشارکت مردم را اولویت اصلی انتخابات پیشِ رو دانست و گفت: همه دستگاه‌ها موظف‌اند برای فراهم‌سازی بستر حضور پرشور شهروندان پای صندوق‌های رأی تلاش کنند.

فرماندار شهرستان رامسر همچنین با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار داشت: پس از جنگ ۱۲ روزه، همدلی و انسجام اجتماعی بیش از گذشته نمایان شده و وظیفه مسئولان، تقویت این اتحاد و اعتماد عمومی است.

در پایان این نشست، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر‌های شهرستان رامسر معرفی شدند.