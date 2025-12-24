به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رسول فردوسی جاه، پس از سال‌ها تحمل درد ورنج ناشی از مجروحیت در بیمارستان نور و علی اصغر (ع) اصفهان در سن ۶۶ سالگی به فیض شهادت نائل شد و به دیدار همرزمان شهیدش شتافت.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: پیکر این شهید دوران دفاع مقدس فردا ساعت ۰۹:۳۰ از درب منزل به سمت گلستان شهدای اصفهان تشییع و سپس در این قطعه از بهشت به خاک سپرده می‌شود.

مسعود نیک‌بخت افزود: جانباز شهید «رسول فردوسی جاه» اول شهریور ۱۳۳۸ در اصفهان به دنیا آمد. دهم فروردین ماه ۱۳۶۱ در منطقه عین خوش در عملیات فتح المبین از ناحیه پای راست و شکم مورد اصابت ترکش مین قرار گرفت و موجب قطع پای راست این شهید جانباز شد.

از این جانباز شهید یک پسر و دو دختر به یادگار مانده است.