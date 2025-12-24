پخش زنده
امروز: -
پخش مجموعه شیش ماهه فردا ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه به کارگردانی مهران مدیری داستان مردی است که متوجه میشود تنها شش ماه دیگر فرصت زندگی دارد.
نیلو و تیتی هر روز ساعت ۱۱:۳۰ از شبکه پویا پخش میشود.
این مجموعه داستان دختر است که با عروسکش که شبیه یک دایناسور است وارد دنیای خیالی میشود.
فصل جدید «کافه بازی» به زودی از شبکه دو پخش خواهد شد.
ارتقای سواد رسانهای در حوزه بازیهای ویدئویی موضوع فصل جدید این برنامه است.
شبکه امید میان صخرهها و ابرها را امروز ساعت ۱۸ به روی آنتن میبرد.
این فیلم سینمایی داستان پسربچهای در کشور پرو است که عاشق فوتبال بوده و با اشتیاق منتظر صعود تیم کشورش به جام جهانی فوتبال است.