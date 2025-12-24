به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اخذ مبالغی غیرقانونی با عنوان زیرمیزی، پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی پزشک برای رد اتهام، تخلف انتسابی محرز شناخته شد.

امید سلامی افزود: بر اساس رأی صادره، پزشک متخلف علاوه بر الزام به بازپرداخت کامل مبلغ دریافتی به شاکی، به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: پس از اعتراض این پزشک و رسیدگی مجدد در شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان، این حکم با اندکی تخفیف، تأیید شد.